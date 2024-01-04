الجيش الإسرائيلي يؤكد أن ثلاثة مفقودين منذ هجوم حماس محتجزون كرهائن في غزة





أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة إسرائيليين اعتبروا في عداد المفقودين منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، محتجزون كرهائن في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري للصحافيين: "ثلاثة مواطنين كانوا في عداد المفقودين يعتبرون حاليا ضمن الرهائن وقد تم إبلاغ عائلاتهم" بالأمر.



