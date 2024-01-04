مسؤول أميركي: القيادي العسكري للفصيل الموالي لإيران في العراق قتل بضربة أميركية

أكد مسؤول أميركي في وزارة الدفاع، أن ضربة أميركية أدت إلى مقتل القيادي العسكري لفصيل موال لإيران في العراق تورّط في هجمات ضد الجنود الأميركيين.



وقال المسؤول في بيان: "نُفّذت هذه الضربة دفاعا عن النفس. لم يتعرّض أي مدنيين إلى الأذى. لم يجر ضرب أي بنى تحتية أو منشآت".



