البيت الأبيض يتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا صواريخ لحربها في أوكرانيا

اتّهم البيت الأبيض كوريا الشمالية بتزويد روسيا صواريخ بالستية وقاذفات صواريخ استخدمت في الهجمات الأخيرة على أوكرانيا، منددا بـ"تصعيد يثير القلق".



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين: "تفيد معلوماتنا ان كوريا الشمالية زودت روسيا اخيرا منظومات لاطلاق صواريخ بالستية اضافة الى صواريخ بالستية عدة".



واعتبر ان هذا الامر يؤكد ضرورة ان يوافق الكونغرس الاميركي على رزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا.



وشدد كيربي على ان الدفاعات الجوية لاوكرانيا والتي تعرضت لضربات روسية في الايام الاخيرة، تبقى اولوية "مطلقة".



وقال: "قوات موسكو أطلقت بعد ذلك "عدة" صواريخ بالستية باتّجاه أوكرانيا في إطار هجوم جوي واسع في الثاني من كانون الثاني".



ولفت إلى أن واشنطن سترفع مع حلفائها المسألة الآن إلى مجلس الأمن الدولي إذ إن الخطوة تشكّل انتهاكا للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.



وأكد أن روسيا تنوي أيضا شراء صواريخ من حليفتها إيران.



وقال: "سنفرض عقوبات اضافية على من يسهلون عمليات نقل الاسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية وبين روسيا وايران".