جون كيربي: الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتشكيك في إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم إيران

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم، أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتشكيك في إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء في إيران وأدى إلى مقتل نحو 100 شخص.