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وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب غزة

أخبار دولية
2024-01-04 | 15:11
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وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب غزة
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وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب غزة

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم، عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها في غزة، إذ قال إنها تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من القطاع وملاحقة مستمرة لقيادات حماس في الجنوب.

وقال في بيان إنه بعد الحرب لن تعود حماس للسيطرة على غزة التي من المقرر أن تديرها هيئات فلسطينية طالما لم يكن هناك تهديد لإسرائيل. وأضاف إن إسرائيل ستحتفظ بالحرية في العمليات، لكن لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي.

أخبار دولية

يوآف غالانت

إسرائيل

حرب

غزة

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