الدفاعات الجوية الروسية تسقط 10 أهداف فوق بيلغورود... وإصابة شخصين

أعلن حاكم منطقة بيلغورود بجنوب روسيا أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 أهداف فوق مدينة بيلغورود في وقت متأخر من مساء الخميس مما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بأحد المنازل.



وأشار الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق الرسائل تيليغرام، الى أن الأهداف أسقطت لدى اقترابها من المدينة.



وكشف غلادكوف أن النوافذ تحطمت في مبنى سكني متعدد الطوابق ولحقت أضرار بما لا يقل عن 30 سيارة.



