الأردن يقصف مخابئ ومستودعات تجار مخدرات في جنوب سوريا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر استخباراتية محلية وإقليمية قولها إن الأردن شن الخميس غارات جوية عدة داخل سوريا على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران.



وكثف الجيش حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات استمرت وقتا طويلا الشهر الماضي مع عشرات المتسللين من سوريا المرتبطين بفصائل متحالفة مع إيران، يحملون كميات كبيرة وعبروا الحدود ومعهم أسلحة ومتفجرات.