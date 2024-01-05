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كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية وسيول تأمر سكان جزيرة بإخلائها
أخبار دولية
2024-01-05 | 01:32
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كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية وسيول تأمر سكان جزيرة بإخلائها
أعلنت سيول أنّها طلبت من المدنيين إخلاء جزيرة يونبيونغ، بعد أن أطلقت بيونغ يانغ الشمالية قرابة 200 قذيفة مدفعية، قبالة الساحل الغربيّ لكوريا الشمالية.
وقال مسؤول، في وزارة الدفاع، في سيول، خلال مؤتمر صحافيّ إنّ كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 قذيفة قرب جزيرة يونبيونغ.
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