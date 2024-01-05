قائد قوات الدعم السريع يزور بريتوريا

أعلن الفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، التي تخوض حربًا ضدّ الجيش، في السودان، أنّه زار بريتوريا.



واستقبله الرئيس سيريل رامابوزا، بعدما تجوّلأ، في شرق إفريقيا.



وكتب دقلو على منصّة إكس: "أجريت مناقشات مثمرة مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في شأن التطورات، في السودان والحرب المستمرة."



وأضاف: "شرحت أسباب اندلاع النزاع."



وأكّد رغبته في إنهاء الحرب.