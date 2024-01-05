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البيت الأبيض أعلن أنّ بيونغ يانغ زوّدت موسكو بصواريخ بالستية

أخبار دولية
2024-01-05 | 01:38
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البيت الأبيض أعلن أنّ بيونغ يانغ زوّدت موسكو بصواريخ بالستية
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البيت الأبيض أعلن أنّ بيونغ يانغ زوّدت موسكو بصواريخ بالستية

أمر الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونغ-أون، خلال زيارة إلى مصنع للأعتدة العسكرية، بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ البالستية، استعدادًا لمواجهة عسكرية مع كوريا الجنوبية والولايات المتّحدة، حسب ما نقلت عنه وكالة "الأنباء الرسمية".
     
وكان البيت الأبيض قد أعلن أنّ بيونغ يانغ زوّدت موسكو بصواريخ بالستية وقاذفات لهذه الصواريخ، استخدمها الجيش الروسيّ أخيرًا، في موجة الهجمات، التي شنّها على مدن أوكرانية عديدة.
     
وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ جون كيربي للصحافيين: "تفيد معلوماتنا بأنّ كوريا الشمالية زوّدت روسيا أخيرًا أنظمة إطلاق صواريخ بالستية، إضافة إلى صواريخ بالستية عديدة".

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