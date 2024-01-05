البحرية الهندية تتدخل في محاولة خطف سفينة في بحر العرب

أعلنت البحرية الهندية أنّها تراقب سفينة ترفع علم ليبيريا، في بحر العرب، أصدرت نداء استغاثة للإبلاغ عن محاولة اختطافها وأرسلت مدمرة لتقديم مساعدة.



وأفاد بيان للبحرية الهندية إنّ القوة استجابت بسرعة لحادث، في بحر العرب، مرتبط بمحاولة اختطاف ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا.