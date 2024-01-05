الصين تدعو الأطراف إلى ضبط النفس بعد القصف المدفعيّ الكوريّ

حضّت الصين الأطراف كلها على ضبط النفس، بعد إعلان وزارة الدفاع، في سيول، أنّ بيونغ يانغ أطلقت قذائف مدفعية، قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين.



وأمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين بأن تحافظ الأطراف على الهدوء وضبط النفس وتمتنع عن القيام بخطوات تزيد من التوترات وتفادي تصعيد إضافيّ للوضع وتوفير ظروف لاستئناف الحوار المجدي.