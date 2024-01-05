تصادم قطارين في إندونيسيا

قُتل ثلاثة ركّاب مصرعهم وأصيب 28 آخرون على الأقلّ بجروح، جراء اصطدام قطارين ببعضهما البعض، في جزيرة جاوة الرئيسية، في إندونيسيا، حسب ما أعلنت الشرطة.



وقال المتحدث باسم الشرطة إبراهيم تومبو إنّ الحادث وقع صباح الجمعة، في القرب من حقول أرزّ، في تشيكالينغكا، مقاطعة جاوة الغربية.



وقد أدّى إلى انقلاب العديد من عربات القطار.