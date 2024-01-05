كوريا الجنوبية تجري مناورة عسكرية على جزيرة حدودية

أجرت البحرية الكورية الجنوبية مناورات بالذخيرة الحية، في جزيرة يونبيونغ الحدودية الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية قذائف مدفعية في المنطقة.