قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ يعد بالانتقام

توعّد قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ حسين سلامي بالانتقام، خلال تشييع جثامين ضحايا التفجيرين اللذين نفذهما تنظيم الدولة الإسلامية، قبل يومين.



وقُتل نحو 100 شخصٍ، في مدينة كرمان، في أثناء إحياء، ذكرى قائد فيلق القدس، في الحرس الثوريّ الإيرانيّ قاسم سليماني، الذي قتلته طائرة مسيرة أميركية، في العراق عام 2020.



وأوضح تنظيم الدولة الإسلامية تفجير اثنين من أعضائه أحزمة ناسفة وسط الحشد، الذي تجمع، عند المقبرة، في المدينة الواقعة، في جنوب شرق البلاد.



وقال سلامي، في مراسم تشييع الجثامين في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية: "سنجدكم أينما كنتم".