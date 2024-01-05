الرئيس الصينيّ حث السفراء الصينيين على إقامة جيش دبلوماسيّ حديديّ

حث الرئيس الصينيّ شي جين بينغ السفراء الصينيين على إقامة جيش دبلوماسيّ حديديّ مخلص للحزب الشيوعيّ يتمتع بوضع استعداديّ وإرادة قوية لتحدي القوى العاتية.



ونقل تلفزيون الصين المركزيّ عن شي قوله للسفراء الصينيين، في بكين: "يجب أن تناضلوا جيدا وأن تدافعوا عن المصلحة الوطنية. ومن

الضروريّ حماية مصالح السيادة الوطنية والأمن والتنمية بحزم مع التمتع بوضع استعداديّ وإرادة قوية لتحدي القوى العاتية."