السوداني: الحكومة العراقية ستحدد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لإنهاء وجود قوات التحالف الدوليّ

حضر رئيس مجلس الوزراء العراقيّ محمد شياع السودانيّ، الحفلة التأبينية التي أقامتها هيئة الحشد الشعبيّ، في الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر ورفاقهما عام 2020.



وأشار السوداني، في كلمة له، إلى أنّ الاعتداء الذي أدّى إلى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ جمال جعفر آل ابراهيم (أبو مهدي المهندس)، وضيف العراق الجنرال الحاج قاسم سليماني، مثّل ضربة للأعراف والمواثيق والقوانين، التي تحكم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة.



وبيّن أنّ الحكومة في صدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدوليّ، في العراق بصورة نهائية وإنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه.