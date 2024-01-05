تعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد سعي طهران لرفع الأسعار

أعلنت مصادر أن تجارة النفط بين الصين وإيران توقفت مع قيام طهران بحجب الشحنات ومطالبتها بأسعار أعلى من أكبر عملائها، مما يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم.وقد يؤدي إنخفاض إمدادات النفط الإيراني، التي تشكل نحو 10 بالمئة من واردات الصين من الخام وبلغت مستوى قياسيًا في أكتوبر تشرين الأول، إلى دعم الأسعار العالمية.