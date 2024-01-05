الجيش الأوكراني "لا يمكنه بعد" تأكيد إستخدام روسيا صواريخ كورية شمالية

الجيش الأوكراني "لا يمكنه بعد" تأكيد إستخدام روسيا صواريخ كورية شمالية

أعلن الجيش الأوكراني الجمعة أنه غير قادر على تأكيد إستخدام روسيا صواريخ وأسلحة كورية شمالية، وذلك عقب إتهام أميركي لموسكو بهذا الشأن.



وقال المتحدث بإسم القوة الجوية الأوكرانية يوري إغنات: "إلى الآن، لا معلومات لدينا بأنه تم استخدام صواريخ مماثلة. الولايات المتحدة أدلت ببيان بهذا المعنى. لذا على الخبراء درس الحطام، وبعد ذلك يمكننا أن نقول ما إذا كان ذلك الإستخدام واقعًا... لا يمكنني تأكيد ذلك بعد".