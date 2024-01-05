وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فتى فلسطينيّ برصاص الجيش الإسرائيليّ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطينيّ برصاص الجيش الإسرائيليّ وأُصيب أربعة آخرون اثنان، في بلدة بيت ريما شمال رام الله.



وأوضحت الوزارة، في بيان، استشهاد الفتي أسيد الريماوي 17 عامًا برصاص الإحتلال الإسرائيليّ، في بيت ريما.



ونعت وزارة التربية والتعليم الفتي القتيل وقالت إنه طالب في الثانوية العامة.