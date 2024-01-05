أوكرانيا تعلن إسقاط 21 مسيرة من 29 أطلقتها روسيا خلال الليل

أوكرانيا تعلن إسقاط 21 مسيرة من 29 أطلقتها روسيا خلال الليل

أعلنت كييف الجمعة أن روسيا نفذت خلال الليل هجمات في مناطق مختلفة من أوكرانيا أطلقت خلالها نحو 30 طائرة مسيرة هجومية ذات تصميم إيراني، تم إسقاط 21 منها.



وقالت القوات الجوية الأوكرانية على وسائل التواصل الإجتماعي: "تم إطلاق ما مجموعه 29 طائرة مسيرة من طراز شاهد-136/131".



وأضافت أن قواتها أسقطت 21 من هذه المسيرات في مختلف أنحاء البلاد.