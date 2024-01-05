أوكرانيا أسقطت طائرات مسيرة روسية

أسقطت أوكرانيا 21 من أصل 29 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، في هجوم ليلًا، وفق ما أعلن سلاح الجو الأوكرانيّ.



وأسقطت أنظمة متنقلة مضادة للطائرات المسيرة معظمها.



وأُسقطت الطائرات المسيرة في ست مناطق تمتد من جنوب أوكرانيا ووسطها وغربها.