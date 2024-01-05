رئيسي: الإرهاب في المنطقة هو من صناعة أميركا

أكّد الرئيس الإيرانيّ ابراهيم رئيسي، في تشييع شهداء التفجير الإرهابيّ، الذي استهدف زوار مرقد قائد فيلق القدس قاسم سليماني في محافظة كرمان الايرانية، على أن غزة هي المنتصرة بعد ثلاثة أشهر من الحرب.



وأشار إلى أن الإرهاب في المنطقة هو من صناعة الولايات المتحدة الأميركية.