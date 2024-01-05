روسيا تبرر منع وصول الوكالة الذرية إلى أقسام في محطة زابوريجيا بـ"أسباب أمنية"

روسيا تبرر منع وصول الوكالة الذرية إلى أقسام في محطة زابوريجيا بـ"أسباب أمنية"

أكدت روسيا الجمعة أنها منعت لأسباب أمنية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرًا إلى غرف المفاعلات في محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.



وتنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فريقًا في المحطة لمراقبتها منذ أيلول 2022، بعد ستة أشهر من سيطرة الجيش الروسي عليها.



وقالت الوكالة الأممية في بيان الأربعاء إن "خبراء تابعين لها غير قادرين على الوصول إلى كل أقسام الموقع".



وأوضحت أنه "خلال الأسبوعين الماضيين، لم يسمح لهم بدخول غرف المفاعلات في الوحدات 1 و2 و6 في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا".