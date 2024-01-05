وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22600 قتيل

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة إرتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22600 قتيل منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول.وقالت الوزارة في بيان: "إرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 22600 شهيد و57910 إصابة في اليوم الواحد والتسعين للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة"، مشيرة إلى سقوط 162 شخصًا في الساعات الـ24 الماضية.