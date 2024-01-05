وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان رئيسًا لمؤتمر "كوب29"

وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان رئيسًا لمؤتمر "كوب29"

عينت أذربيجان وزير البيئة والموارد الطبيعية لديها مختار باباييف الذي كان مسؤولًا في شركة "سوكار" النفطية رئيسًا لمؤتمر الأطراف حول المناخ بنسخته التاسعة والعشرين "كوب29" والذي سيقام في تشرين الثاني في باكو.



وبذلك، يكون 2024 ثاني عام على التوالي يقود فيه محادثات مؤتمر الأطراف حول المناخ رجل يتمتع بعلاقات وثيقة مع قطاع النفط.



وقال المسؤول الأذربيجاني رشاد الله فردييف لوكالة فرانس برس إن "باباييف عين رئيسًا مكلفًا للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف".



وترأس رئيس شركة "أدنوك" النفطية الإماراتية العملاقة سلطان الجابر مؤتمر الأطراف حول المناخ بدورته الثامنة والعشرين "كوب28" العام الماضي.



وخلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي في منتصف كانون الأول، وافقت جميع دول العالم على تسوية تاريخية تمهد للتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري المسبب لظاهرة الإحتباس الحراري، داعية إلى التحول في اتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، عبر تسريع العمل في هذا العقد الحاسم.

