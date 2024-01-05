طائرة مسيرة تستهدف قاعدة الحرير الجوية في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان أن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة الحرير الجوية في العراق التي تستضيف قوات أميركية ودولية.



ولم يوضح البيان إذا ما كان الهجوم أسفر عن قتلى أو جرحى أو أضرار بالبنية التحتية.