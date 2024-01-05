العراق يؤكد موقفه "الثابت" بإنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه

جدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني موقف بلاده "الثابت" بإنهاء حضور التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية الذي تقوده واشنطن بعد "انتهاء مبررات وجوده".



وجاءت كلمة السوداني في خلال حفل تأبيني في الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي بضربة أميركية في بغداد.



وقال رئيس الوزراء العراقي وفق بيان صدر عن مكتبه: "نؤكد موقفنا الثابتَ والمبدئيَّ في إنهاءِ وجودِ التحالفِ الدولي بعد أن انتهت مبرراتِ وجوده".



وأضاف: "إننا بصددِ تحديدِ موعد بدء الحوار من خلالِ اللجنةِ الثنائيةِ التي شُكلت لتحديدِ ترتيباتِ انتهاءِ هذا الوجود"، مؤكداً أنه "التزامٌ لن تتراجع عنهُ الحكومةُ، ولن تفرطَ بكلِّ ما من شأنهِ استكمالُ السيادةِ الوطنيةِ على أرضِ وسماءِ ومياه العراق".