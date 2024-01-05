سلطات بيلغورود الروسية تعرض نقل سكان لحمايتهم من القصف الأوكراني

عرضت سلطات منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا على بعض سكان عاصمتها أن تنقلهم إلى أماكن أكثر أمانًا بعدما قصفت القوات الأوكرانية المدينة بكثافة.



وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف في رسالة مصورة: "أرى عددًا من المناشدات على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يكتب الناس: نحن خائفون، ساعدونا في الوصول إلى مكان آمن".



وأضاف: "سنساعدهم بالتأكيد. بدأنا بنقل بعض العائلات".



وأوضح أن السكان المعنيين سيُنقلون إلى بلدتَي ستاري أوسكول وغوبكين البعيدتَين من الحدود وسيتم إيواؤهم في "ظروف مريحة".



وتابع: "ستبقون هناك طالما كان ذلك ضروريًا"، لكنه حذر من أنه لن يكون هناك ما يكفي من أماكن الإقامة الموقتة لإيواء الجميع.