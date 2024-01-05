الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخارجية الأميركية: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي "حماس"

أخبار دولية
2024-01-05 | 11:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخارجية الأميركية: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي &quot;حماس&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الخارجية الأميركية: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي "حماس"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستدفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي حركة حماس أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويلها.
 
وذكرت الوزارة في بيان أن الخمسة المطلوبين هم عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير وعامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله الذين صنفتهم الولايات المتحدة فيما سبق إرهابيين عالميين.
 
وأضافت الوزارة أن الممول الأول والمعروف باسم حمزة يقيم في السودان ويدير شركات عدة في محفظة حماس الاستثمارية واشترك في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى حماس.

وأفادت الوزارة بأنه تربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وجماعات متشددة تقوّض الاستقرار في السودان.
 
وتابعت الوزارة أن ثلاثة من ممولي حماس المشار إليهم، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءا من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا.
 
وذكرت الوزارة أن نصر الله تربطه صلات وثيقة بكيانات إيرانية ويشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس. وكانت الوزارة قد قالت في تشرين الأول إنه مقيم في قطر.
 
وقالت الوزارة إن المكافآت ستُقدم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لحماس والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس والمخططات الإجرامية التي تعود بالنفع المالي على الحركة.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأميركية:

ملايين

دولار

مقابل

معلومات

ممولي

"حماس"

LBCI التالي
كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية وسيول تأمر سكان جزيرة بإخلائها
تلميذ يطلق النار في مدرسته بولاية آيوا الأميركية... وسقوط قتيل وخمسة جرحى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-27

مكافآت بملايين الدولارات من وزارة الخارجية الأميركية مقابل معلومات حول أنشطة حماس

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-14

الخارجية الأميركية: الدعم الإيراني بتحويل الأموال وتوفير الأسلحة يمكن "حماس" و "الجهاد" من تنفيذ أنشطة إرهابية

LBCI
آخر الأخبار
13:47

رويترز عن مصادر: المعلومات الاستخبارية الأميركية تؤكد أن فرع "داعش" في أفغانستان هو منفّذ تفجيرَي إيران

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-02

وزارة الخارجية الأميركية: تصريحات الوزيرين الإسرائيليين "تحريضية وغير مسؤولة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:21

الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

منها بيل كلينتون والامير اندرو... أسماء عالمية ذُكرت في تحقيقات المتحرش جيفري ابستين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

أوسلو الجزء الثاني: حلم العودة والدولة الذي لم يكتمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

تأثير الهجمات اليمنية ظاهر على حركة الملاحة في البحر الاحمر... فما جديد شركات النقل؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:37

نصار بحث مع وفد من المجلس التنفيذي للمجلس الوطني لإنماء السياحة في آلية تطوير وتحديث السياحة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-19

محكمة الاستئناف ألزمت سلامة بالتعويض على الدولة اللبنانية بستة مليارات ليرة

LBCI
أخبار دولية
13:53

مقتل خمسة أشخاص على الأقل في احتراق قطار في بنغلادش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:46

هوكشتاين في إسرائيل وهذه آخر المستجدات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

منها بيل كلينتون والامير اندرو... أسماء عالمية ذُكرت في تحقيقات المتحرش جيفري ابستين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

في ليلة عيد الغطاس: عادات وتقاليد… هذه بعض منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

أوسلو الجزء الثاني: حلم العودة والدولة الذي لم يكتمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لكل بلد مغارة ميلاد خاصة به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

تأثير الهجمات اليمنية ظاهر على حركة الملاحة في البحر الاحمر... فما جديد شركات النقل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لماذا قدمت رئيسة جامعة هارفرد استقالتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

أميركا خارج العراق قريبا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجبهة الجنوبية اشتعلت مساء بعد الهدوء طيلة النهار... فكيف هي الصورة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

قبيل وصول بلينكن الى اسرائيل... جبهة الجنوب محورَ اهتمامِ القادة الاسرائيليين مع هوكستين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:50

المدارس الكاثوليكية أعلنت تعليق الإضراب والمدارس ستفتح أبوابها الإثنين

LBCI
منوعات
15:30

بعد 6 أشهر من المواعدة...اكتشفت أنها وحبيبها أقرباء وهذا ما قررته!

LBCI
منوعات
10:32

اكتشفت أن زوجها يخونها مع والدتها... ولكن هذه الحقيقة ليست أسوأ ما في الأمر: ما حصل معها لاحقا كان أفظع!

LBCI
أخبار لبنان
06:25

رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل

LBCI
منوعات
14:30

تزوج من شابة بعمر ابنه...ولهذا السبب يكره الابن زوجة والده!

LBCI
اقتصاد
02:08

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
01:09

هوكشتاين توصل إلى تسوية سبع نقاط (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أخبار دولية
15:11

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More