البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة خطف في بحر العرب

أنقذت البحرية الهندية 21 شخصا، هم افراد طاقم سفينة في بحر العرب، وجهت نداء استغاثة إثر تعرضها لمحاولة خطف.



وأكدت البحرية في بيان أنه "تم بسلام إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 (بينهم 15 هنديا) والذين كانوا على متن السفينة"، لافتة الى ما بدا تراجعا عن محاولة الخطف بعد "تحذير قوي" وجهته البحرية.