بلينكن يصل الى اسطنبول في محطة أولى ضمن جولته في المنطقة

وصل وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن مساء الجمعة الى اسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة.



وإضافة الى تركيا واليونان، سيزور بلينكن خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.