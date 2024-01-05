المبعوث الاميركي لليمن: سأتوجه إلى الشرق الأوسط لبحث خفض التصعيد في البحر الأحمر

كشف المبعوث الاميركي لليمن تيم لاندركينغ أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط لبحث خفض التصعيد في البحر الأحمر



وشدد على أن الهجمات على السفن تمثل تهديدا للتجارة الدولية، مؤكدا ألا خلافات بين الدول الكبرى بما فيها الصين بشأن دعم الاستقرار في البحر الأحمر.