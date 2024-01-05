البرهان: لا مصالحة مع قوات الدعم السريع

رفض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اتفاقا تم توقيعه بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية وجماعات سياسية.



وتعهّد البرهان بمواصلة الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر بالسودان، وذلك في خطاب ألقاه أمام القوات اليوم الجمعة.

واعتبر أن "كل السودان والعالم شهد الجرائم القبيحة التي ارتكبها المتمردون في ولاية غرب دارفور، وكل العالم شهد أن هذه القوات المتمردة ارتكبت جرائم حرب وجرايم ضد الإنسانية في ولاية غرب دارفور وفي كل بقاع السودان".