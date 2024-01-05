مقتل خمسة أشخاص على الأقل في احتراق قطار في بنغلادش

قُتل خمسة أشخاص في بنغلادش بعدما اشتعلت النيران في قطار ركّاب، فيما تشتبه الشرطة في أن يكون الحريق متعمدًا وسط الاضطرابات التي يشهدها البلد قبل انتخابات وطنية تقاطعها المعارضة.



وقال المسؤول في جهاز الإطفاء ركجيبول حسن إن "أربع عربات على الأقلّ اشتعلت في قطار بينابول السريع الذي كان آتيًا من مدينة جيسور بغرب البلد إلى العاصمة دكا".



وقال المسؤول في الشرطة خندقر المعين لصحافيين" "انتشلنا خمس جثث".



وأشار شهود إلى أن القطار اشتعلت فيه النيران في غوبيباغ بالأحياء القديمة من دكا على مقربة من محطة السكك الحديد الرئيسية في المدينة الضخمة.



وقال عنصر إنقاذ لقناة "سوموي تي في" التلفزيونية، إن "مئات الأشخاص هرعوا لسحب الركاب من القطار المحترق".



وأضاف: "أنقذنا الكثير منهم لكن النيران انتشرت بسرعة".