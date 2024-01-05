الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار"

حضّت الولايات المتحدة الجمعة كوريا الشمالية على وقف أفعالها "المزعزعة للاستقرار" والعودة الى الدبلوماسية، وذلك بعدما اطلقت قذائف مدفعية قرب جزيرتين حدوديتين لكوريا الجنوبية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر: "ندعو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الى الامتناع عن مزيد من الأفعال الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والعودة الى الدبلوماسية".