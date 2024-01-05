مصادر لـ"رويترز": معلومات استخباراتية للولايات المتحدة تؤكد أن هذه الجهة نفذت هجوم إيران

كشف مصدران مطلعان على معلومات استخبارية لرويترز أن اتصالات اعترضتها الولايات المتحدة أكدت ضلوع فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان في تفجيرين مزدوجين في إيران أسفرا عن مقتل نحو 100 شخص.



وشدد أحد المصدرين على أن"المعلومات الاستخبارية واضحة ولا جدال فيها".



وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لحساسية الأمر، إن المعلومات الاستخبارية ضمت اتصالات جرى اعتراضها، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.