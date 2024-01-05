مساعدات من فرنسا والاردن لسكان غزة عبر الجو... ماكرون: الوضع الإنساني لا يزال حرجا

أعلن مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن سلاحي الجو الفرنسي والأردني أسقطا سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة على مستشفى ميداني أُنشئ في خان يونس ثاني أكبر مدن قطاع غزة.



وذكر مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن العملية التي نُفِّذت مساء أمس الخميس شهدت مشاركة طائرات فرنسية وطائرة أردنية.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة "إكس": "الوضع الإنساني في غزة لا يزال حرجا، وسط الوضع الصعب، أسقطت فرنسا والأردن مساعدات عبر الجو للسكان ولمن يقدمون لهم المساعدة".