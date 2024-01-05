رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين: أي بلد يقحم نفسه في التحالف الذي تقوده أميركا سيفقد أمنه البحري

حذّر رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي اليمنية محمد علي الحوثي، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن أي بلد يقحم نفسه في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية في البحر الأحمر سيفقد أمنه البحري وسيكون مستهدفا.