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منسق الأمم المتحدة الإنساني: غزة باتت "غير صالحة للسكن"

أخبار دولية
2024-01-05 | 16:00
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منسق الأمم المتحدة الإنساني: غزة باتت &quot;غير صالحة للسكن&quot;
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منسق الأمم المتحدة الإنساني: غزة باتت "غير صالحة للسكن"

حذر منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أن قطاع غزة بات "بكل بساطة غير صالح للسكن".
     
وقال غريفيث في بيان: "بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من تشرين الأول الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس"، و"يواجه سكانها تهديدات يومية على مرأى من العالم".
    
وشدد منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة  على أنه "حان الوقت ليفي الاطراف بكل التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك حماية المدنيين وتلبية حاجاتهم الأساسية والإفراج فورا عن جميع الرهائن".
     
وطالب مجددا "بإنهاء فوري للنزاع، ليس من أجل سكان غزة وجيرانها المهددين فحسب، بل من أجل الأجيال المقبلة التي لن تنسى أبداً تسعين يوماً من الجحيم والهجمات على المبادئ الإنسانية الاساسية".

أخبار دولية

غزةن اسرائيل

الامم المتحدة

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