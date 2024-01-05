بايدن يعتبر أن ترامب مستعد لـ"التضحية" بالديموقراطية الأميركية

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن أن الرئيس السابق دونالد ترامب مستعد لـ "التضحية" بالديموقراطية الاميركية.



كلام بايدن جاء في خطاب في بنسلفانيا عشية الذكرى الثالثة للهجوم على مقر الكابيتول.



ورأى الرئيس الاميركي، مدشنا حملته للانتخابات الرئاسية في 2024، أن "فريق دونالد ترامب مهووس بالماضي وليس بالمستقبل"، معتبرا "أنه مستعد للتضحية بديموقراطيتنا بهدف الحصول على السلطة".

واتهم بايدن، ترامب، باستخدام خطاب "ألمانيا النازية"، وقال إن ترامب "يتحدث عن دماء الأميركيين المسمومة، مستخدماً بالضبط الخطاب نفسه الذي استخدم في ألمانيا النازية".