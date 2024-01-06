وزير الدفاع الأميركي في المستشفى بسبب مضاعفات صحية

أدخِل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى مستشفى الاثنين بسبب مضاعفات صحية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة، في وقت تواجه الولايات المتحدة أزمة متنامية في الشرق الأوسط.



ونُقل أوستن إلى مستشفى وولتر ريد العسكري قرب واشنطن مساء الأول من كانون الثاني "بسبب مضاعفات حدثت على أثر إجراء طبي غير طارئ"، حسبما قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان، من دون تحديد طبيعة المضاعفات أو مدة بقائه في المستشفى.



وأضاف المتحدث "إنه يتعافى جيدا ويُتوقع أن يستأنف مهماته بالكامل اليوم" الجمعة.



وتابع رايدر "في كل لحظة، كانت نائبة وزير الدفاع مستعدة للتحرك واستخدام صلاحيات الوزير عند الضرورة".

