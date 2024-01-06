ترامب يبدأ حملة انتخابية في أيوا بعد 3 سنوات على هجوم الكابيتول

يبدأ دونالد ترامب حملة انتخابية في ولاية أيوا السبت عبر تجمّعين حاشدين، بعد ثلاث سنوات على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، وهو حدث تاريخي يقسم الناخبين الأميركيين.



وتُنظّم هذه الولاية الواقعة في الوسط الغربي في 15 كانون الثاني مجالس انتخابية تنطلق معها الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، ما يمنحها منذ نصف قرن وزنا كبيرا في الحملة الرئاسية الأميركية.

