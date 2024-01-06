تايوان: الصين تستخدم المناطيد في شن حرب نفسية ضدنا

اتهمت وزارة الدفاع التايوانية الصين اليوم السبت بتهديد سلامة الطيران وشن حرب نفسية على سكان الجزيرة بعد رصد موجة من المناطيد في الآونة الأخيرة بالقرب من تايوان أو فوقها قبل أيام من انتخابات تايوانية مهمة.



وأصبح احتمال استخدام الصين للمناطيد بغرض التجسس قضية عالمية في فبراير شباط عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني. وقالت الصين إن المنطاد كان مركبة مدنية انحرفت عن طريق الخطأ.



وتايوان في حالة تأهب قصوى تحسبا للنشاط العسكري والسياسي الصيني قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 13 كانون الثاني. وتقول إن الصين تمارس ضغوطا عسكرية واقتصادية في محاولة للتدخل في الانتخابات.



وتعتبر الصين الجزيرة جزءا من أراضيها وهو ما ترفضه حكومة تايوان.