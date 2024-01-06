أوكرانيا تنشر صورا لصاروخ روسي أسقطته قالت إنه فرط صوتي

نشرت أوكرانيا مساء الجمعة صورا لما قدمته على أنه صاروخ فرط صوتي روسي من طراز كينجال مؤكدة أنها أسقطت عشرة نماذج منه خلال ضربات كثيفة الثلاثاء، بواسطة نظام الدفاع الجوي الأميركي باتريوت.



ونشرت هيئة الحالات الطارئة الأوكرانية عبر قناتها على تلغرام صورا تظهر رافعة تنتشل مخلفات صاروخ عن الأرض.



وقالت هذه الهيئة الحكومية "في كييف أبطلت فرق الاغاثة مفعول رأس صاروخ جوي فرط صوتي من طراز كينجال أطلقه العدو".



وتعذر على وكالة فرانس برس التحقق من التصريحات الأوكرانية على لفور.