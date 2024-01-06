روسيا تعتزم إنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030

نقلت وكالة تاس للأنباء عن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف القول إن روسيا تعتزم إنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030، كما تخطط لأن يمثل الإنتاج المحلي 70 بالمئة من السوق.



وقال بيلوسوف لوكالة تاس: "من المخطط أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمركبات الجوية غير المأهولة، باستثناء المسيرات التعليمية، إلى 32500 وحدة هذا يزيد بثلاثة أمثال تقريبا عن أحجام الإنتاج الحالية‭‭"‬.



وأضاف: "في الوقت نفسه، من المخطط أن تكون حصة الطائرات الروسية المسيرة 70 بالمئة من سوق هذا النوع من المسيرات".



وقال بيلوسوف إن "روسيا ستمول مشروع الطائرات المسيرة الوطني بمبلغ 696 مليار روبل (7.66 مليار دولار) بحلول عام 2030، وستنشر المزيد من التفاصيل هذا الشهر".

