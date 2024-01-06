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تايوان تندد بإرسال بكين مناطيد فوق الخط الأوسط مؤكدة خطورتها على السلامة الجوية

أخبار دولية
2024-01-06 | 05:03
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تايوان تندد بإرسال بكين مناطيد فوق الخط الأوسط مؤكدة خطورتها على السلامة الجوية
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تايوان تندد بإرسال بكين مناطيد فوق الخط الأوسط مؤكدة خطورتها على السلامة الجوية

ندّدت وزارة الدفاع التايوانية بإرسال بكين مناطيد فوق الخط الأوسط الذي يفصل بين الجزيرة وبر الصين الرئيسي، واصفةً هذه الخطوة بأنها "تهديد خطر" للرحلات الجوية وشكل من أشكال المضايقة.
     
وأكّدت وزارة الدفاع في بيان، "أنّ المناطيد تشكّل تهديداً خطراً لأمن عدد كبير من الرحلات الجوية الدولية"، منددةً بـ"استهتار الصين بسلامة الطيران".
     
ولفتت الى أن "المناطيد التي أُرسلت أخيراً تشكّل جزءاً من تكتيكات المنطقة الرمادية الرامية إلى التأثير على معنويات شعبنا".
     
وقالت الوزارة "ندعو إلى وقف فوري لهذه الممارسات لضمان سلامة الطيران في المنطقة".

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