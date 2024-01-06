الجيش الأردني: مقتل عدد من مهربي المخدرات والأسلحة في اشتباكات أثناء محاولتهم عبور الحدود من سوريا

أعلن الجيش الأردني أن عددا من مهربي المخدرات والأسلحة قُتلوا خلال اشتباكات بدأت عند الفجر في أثناء تسللهم من سوريا عبر الحدود الشمالية للأردن.



وكان الجيش قد قال في وقت سابق إنه يطارد عددا كبيرا من المهربين الذين يحملون شحنات من المخدرات والأسلحة وعبروا الحدود وسط الضباب الكثيف.



