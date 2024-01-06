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مجموعة إتنية مسلحة تؤكد السيطرة على بلدة في شمال بورما

أخبار دولية
2024-01-06 | 08:24
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مجموعة إتنية مسلحة تؤكد السيطرة على بلدة في شمال بورما
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مجموعة إتنية مسلحة تؤكد السيطرة على بلدة في شمال بورما

أعلن تحالف جماعات إتنية مسلحة يقاتل المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، أنه سيطر على بلدة شمالية تضم مراكز احتيال عبر الإنترنت، في ضربة جديدة يتكبها المجلس العسكري المتعثّر في بورما. 
     
وأعلن "تحالف الإخوان المسلمين" المكون من "جيش التحالف الوطني الديموقراطي البورمي"، و"جيش أراكان"، و"جيش تانغ للتحرير الوطني"، أنّ البلدة أصبحت تحت سيطرته. 
     
وقال التحالف في بيانه :"تم نزع سلاح جميع أفراد قيادة العمليات العسكرية لجيش بورما في لاوكاي وأصبحت لاوكاي منطقة نظيفة لم يعد فيها أي من أفراد الجيش البورمي". 

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