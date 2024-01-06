الدنمارك ستسلّم أوكرانيا مقاتلات إف-16 في "الربع الثاني من 2024"

أعلنت كوبنهاغن أن المقاتلات الأميركية الصنع من طراز إف-16 التي ستقدّمها لأوكرانيا كهبة، سيتمّ تسليمها لكييف في الربع الثاني من عام 2024 بعد الانتهاء من تدريب الطيارين.



وقالت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان لوكالة فرانس برس: "بحسب الجدول الزمني الحالي ستسلّم الهبة في الربع الثاني من 2024" بينما يجري حاليا تدريب الطيارين الأوكرانيين على الأراضي الدنماركية".



وأضافت: "علينا خصوصا الانتهاء من تدريب الطواقم الأوكرانية التي ستتولى تشغيل الطائرات بعد تسليمها".



وحذرت الوزارة الدنماركية من أن "الجدول الزمني للتدريب رهن عوامل عدة مثل الظروف المادية والاحوال الجوية".





